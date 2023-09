Il circolo tematico del Pd savonese "Se otto ore vi sembran poche" si presenta con un incontro sulla portualità

Si chiama "Se otto ore vi sembra poche" il circolo tematico del Pd che guarda soprattutto a chi votava Dem ma si è allontanato perché non si sente più rappresentato.

Il circolo ha organizzato per è previsto venerdì 29 settembre alle ore 18, alla Sms La Rocca, un incontro con la deputata Dem Valentina Ghio nel quale si parlerà di portualità e dove sarà inevitabile non affrontare il tema del rigassificatore. L'incontro affronterà il tema della portualità savonese in un momento in cui il Governo sta guardando alla privatizzazione dei porti, dell'Iva che si chiede rimanga negli scali da cui transitano le merci.

“E poi è l'ora di fare un bilancio di quello che è accaduto dopo l'accorpamento dei porti di Savona -Vado all'Autorità di Sistema Portuale – dicono al circolo - nella operatività quotidiana e nelle scelte di prospettiva".

"Infine non possiamo parlare della nostra costa e del nostro mare senza ritornare sulle tante ragioni, che riguardano l'ambiente e la vita di settori economici importanti, compresi i traffici portuali, per la quali contrastiamo nettamente la collocazione della nave rigassificatrice davanti alle nostre coste”. Il nome de circolo che richiama l'esperienza sindacale di alcuni degli ispiratori della sua istituzione come Anna Giacobbe e Di Tullio, ma che avrebbe anche l'appoggio di Fabio Musso,e Sergio Lugaro".