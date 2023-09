Savona, le restrizioni del superbonus preoccupano gli edili. Dal Pnrr viene una boccata d'ossigeno ma c'è il rischio ritardi

Non ci sarà la proroga di sei mesi per i lavori condominiali attualmente in corso e da gennaio 2024 il Superbonus sarà tagliato dal 90 al 70 per cento. Il superbonus, varato in un momento critico a causa della pandemia, ha ridato un impulso anche nel settore del Savonese dove si è tornati ad un'occupazione come nel 2010-2012.

“Con il superbonus abbiamo superato le 4.00 unità come in quel periodo – spiega il presidente di Ance Massimo Baccino – ma con il Superbonus ora è diventato una storia infinita. Da quando è entrato in circolo il meccanismo per cui la cessione del credito è bloccata si non bloccati anche i nuovi interventi”.

Pur soffrendo le imprese del territorio si sono riconvertite cercando di lavorare con gli appalti pubblici del Pnrr. “Le nostre imprese -conclude Baccino - comunque hanno anche saputo riconvertirsi sfruttando le opportunità del Pnrr ma questo non basta. Il nostro settore è continuamente tormentato- conclude Baccino – e ci vorrebbe stabilità dal punto di vista normativo nel periodo medio lungo”.