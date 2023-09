Santa Rita nuova ondata di furti nella notte: colpiti una macelleria, una salumeria e spaccata una vetrina in corso Tardy e Benech

Due colpi durante la notte in via Collodi a Santa Rita. Un furto è stato da Parma1 dove i ladri hanno sollevato una saracinesca , aperto la porta scorrevole e sono entrati nel negozio. Una volta dentro hanno divelto e portato via il cassetto della cassa dove i proprietari avevano lasciato dei fondi per pagare alcuni fornitori, per alcune centinaia di euro.

Uscendo dal negozio, nella fretta della fuga, hanno perso e lasciato a terra alcune monetine. E' stato in quel momento che il “radar” del negozio ha segnalato degli estranei facendo scattare l'allarme ma ormai i ladri erano già in fuga. I ladri sono anche entrati nella vicina macelleria di via Collodi, a pochi passi da Parma 1 e le modlaità del furto sarebbero state le stesse. .

Sempre nella notte è stata spaccata una vetrina in corso Tardy e Benech. Alcuni residenti del corso hanno lamentato, durante la notte, schiamazzi e grida da parte di balrodi che girano per la zona con dei cani. La rabbia nel quartiere è alta e sono molti residenti di Santa Rita e corso Tardy e Bench ritengono la situazione ormai insostenibili e chiedono che Comune e Prefettura prendano provvedimenti