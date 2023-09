Area Autofiori del Vispa, l'opposizione replica al sindaco Mirri: "Predica collaborazione ma è il primo a non attuarla"

Il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" replica al sindaco Rodolfo Mirri. Durante l'ultimo Consiglio comunale la maggioranza ha bocciato una mozione del gruppo di minoranza, in merito alla futura possibilità di riuso delle strutture di cantiere costruite dalla società autostrade sul territorio comunale nella frazione di Vispa.

“Poco conta se il sindaco elenca una serie di motivazioni al voto contrario ad una mozione, le stesse sono state male espresse nella sede del consiglio ma soprattutto non sono pertinenti al contenuto. Dalla lettura postuma delle stesse e dal loro voto contrario, è evidente il disinteresse, suo e quello della maggioranza, al vero obiettivo della mozione", attaccano dall'opposizione.

“Il primo cittadino predica collaborazione ma è il primo a non offrirla, preferisce giocare ad un 'braccio di ferro facilitato', non rendendosi conto che così facendo produce solo atti contrari agli interessi collettivi”.

“La reale collaborazione, istituzionale, quella utile ai valori comunitari, è stata quella offerta in modo esemplare dal nostro gruppo lavorando agli emendamenti sulla seconda mozione in discussione in quella serata di Consiglio. Avrebbero potuto fare altrettanto, ma evidentemente ha prevalso un egoismo politico chiaramente manifestato con il voto. Respingiamo al mittente la patologia politica della volontà di mettere “bandierine” o etichette agli atti di un Consiglio comunale”.

“La mozione avrebbe prodotto un documento amministrativo a favore del riutilizzo di ingenti strutture e infrastrutture autostradali in costruzione ai confini del paese, così si è messa in dubbio di fronte al soggetto concessionario questa possibilità", concludono dall'opposizione.