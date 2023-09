Politica |

Rigassificatore, Lambertini: "Mai detto di essere a favore, spetta alla conferenza dei servizi fare una valutazione d'impatto ambientale"

Il sindaco di Cairo precisa e attacca: "La minoranza ha la cattiva abitudine di mettere in bocca ad altri le questioni che poi vogliono contestare. Dov'erano quando è arrivato il biodigestore?"

"Non ho mai detto di essere a favore. La minoranza, non avendo argomenti, ha la cattiva abitudine di mettere in bocca ad altri le questioni che poi vogliono contestare. Spetterà alla conferenza dei servizi, a cui prenderanno parte oltre 50 enti, formulare una valutazione d'impatto ambientale ed eventualmente autorizzare l'iter". Interrogato dal gruppo di opposizione "Cairo in Comune", il sindaco Paolo Lambertini è tornato su quello che possiamo definire l'argomento del giorno: la collocazione della nave rigassificatrice a Vado Ligure. "Durante la riunione a Genova, alla presenza del commissario di governo Toti e dei tecnici di Snam e Rina, abbiamo chiesto una sorta di informativa in modo tale da avere ragguagli periodici sul progetto. Ad oggi possiamo solamente rispondere sugli aspetti che conosciamo". "Sono felice che ci sia una grande attenzione sulla sicurezza ambientale, però mi sorge una domanda? Dov'erano tutti quando il problema legato al benzo(a)pirene è rimasto sotto la sabbia per anni. Siamo stati noi a tirarlo fuori e oggi, grazie all'operato del comune, in collaborazione con la Regione, la provincia, l'Arpal e l'Asl 2, ci sono delle prescrizioni", attacca Lambertini. "Vogliamo poi parlare dell'arrivo del biodigestore a Ferrania? Non ricordo incontri pubblici o levate di scudi - attacca Lambertini - Vogliono trasformare la vicenda rigassificatore in una caso politico, quando in realtà è una questione che riguarda il territorio".

Graziano De Valle

