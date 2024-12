Futuro Sanac Vado, richiesta approfondimenti: prorogato il termine per la fase di due diligence

Una richiesta di proroga per effettuare approfondimenti per terminare poi la fase di due diligence.

Lo scorso 24 ottobre dopo il via libera da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'ammissione alla seconda fase dell'italiana Ettore 1910 e la canadese The Grossi Group era scattata la fase legata alla due diligence che avrebbe dovuto concludersi ieri. Ma con la richiesta di proroga il termine è stato spostato di un mese, al 10 gennaio.