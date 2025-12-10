Commissione sul Commercio. Burlando (Pd): "Savona sta cambiando: politiche coraggiose, inclusive e capaci di guardare anche alle nuove generazioni"

E' soddisfatto il consigliere comunale savonese del Partito Democratico, Luca Burlando, al termine della seduta odierna della Terza Commissione dedicata al commercio, durante la quale è stato fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni per sostenere un settore che, dopo il Covid, ha vissuto difficoltà profonde e aveva bisogno di interventi mirati per ripartire.

“Il commercio savonese – sottolinea Burlando – ha attraversato una fase molto complessa. Servivano misure concrete per accompagnare la ripresa, e oggi possiamo vedere i primi risultati di questo percorso”.

Tra i temi affrontati, è stata ribadita l’importanza delle politiche di attrattività urbana, sviluppate anche grazie a nuovi eventi capaci di portare persone in città e creare indotto per le attività locali. Un altro tassello sottolineato riguarda la riqualificazione del Mercato Civico, che sta tornando a essere un luogo dinamico, attrattivo e sempre più vissuto dai savonesi.

Spazio anche alle agevolazioni per l’apertura di nuove attività, pensate soprattutto per sostenere giovani imprenditori e nuove iniziative. “È fondamentale – osserva Burlando nella sua nota – continuare a dare strumenti e opportunità a chi vuole investire sul futuro di Savona. Negli ultimi anni le nuove generazioni sono state protagoniste di tante aperture in città, ed è decisivo continuare a sostenerle concretamente”.

In questo quadro, il consigliere richiama anche il valore del prossimo bando comunale per nuove imprese negli immobili sfitti, intervento strategico per favorire nuova vitalità commerciale e contrastare il fenomeno dei locali chiusi.

Durante la seduta è stato affrontato anche il tema della crescente presenza dei supermercati, fenomeno che il Comune, nel rispetto delle normative, “non può influenzare. Proprio per questo – sottolinea Burlando – è ancora più urgente rendere competitivo e riconoscibile il commercio di prossimità, valorizzando qualità, professionalità e servizi che solo i negozi di vicinato possono offrire”.

Il consigliere ha inoltre ribadito la necessità di proseguire con decisione il lavoro nei quartieri, potenziando servizi e iniziative che incentivino gli acquisti nei negozi al dettaglio e rafforzino un tessuto commerciale diffuso e vitale. In questo contesto è emersa anche la preoccupazione per la crescente trasformazione dei locali commerciali in abitazioni, un fenomeno sempre più frequente e potenzialmente rischioso per l’equilibrio dei quartieri. “Una volta persi gli spazi destinati alle attività – è stato ricordato – è molto difficile tornare indietro. Per questo serve attenzione e una strategia che preservi la presenza del commercio di vicinato”.

Burlando conclude sottolineando il valore della seduta odierna: “La Commissione è stata positiva e ha portato nuovi spunti di lavoro. Savona sta cambiando e il commercio deve essere protagonista di questa trasformazione, con politiche coraggiose, inclusive e capaci di guardare anche alle nuove generazioni”.