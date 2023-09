Ex Savam, l'opposizione tuona contro il sindaco: "Non ha soluzioni pronte, il paese è diviso a metà da un anno"

In vista del Consiglio comunale sull'ex Savam, previsto per oggi pomeriggio, il gruppo di opposizione "Altare con noi - Insieme" ha espresso forti critiche nei confronti del sindaco Roberto Briano e dell'amministrazione comunale. La principale accusa riguarda la mancanza di soluzioni concrete per affrontare la chiusura delle strade via XXV Aprile e via Cesio, avvenuta quasi un anno fa.

"L'amministrazione comunale non ha soluzioni pronte. Utilizza il tema del rigassificatore, come una sorta di 'capro espiatorio', per distogliere l'attenzione dalla questione ex Savam - tuonano dall'opposizione - Lo scorso 28 ottobre, sotto il municipio, il sindaco aveva dichiarato che le soluzioni per riaprire le strade del nostro paese sarebbero state decise in tempi brevi, ma come oramai è evidente a tutti, altaresi e non, nulla in alcun modo è mutato".

La minoranza spera che il Consiglio comunale monotematico possa dare qualche indicazione sulla risoluzione di questo problema: "La mancanza di delibere però, ci fa pensare in negativo".

"Domani, alle ore 10, si terrà una manifestazione contro la chiusura delle nostre strade - concludono dall'opposizione - Invitiamo il sindaco e tutta la maggioranza a prenderne parte, anche perché, tale protesta è più che altro rivolta alle autorità e alla burocrazia, che in qualche modo, continuano a metterci 'i bastoni fra le ruote'".