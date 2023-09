Mallare, apre il nuovo ambulatorio infermieristico di prossimità (FOTO)

Parte oggi l'attività dell'ambulatorio di prossimità di Mallare. Questo nuovo servizio è stato attentamente progettato per rispondere alle esigenze di assistenza infermieristica della comunità locale, fungendo da punto strategico nel sistema di cure a stretto contatto con i Medici di Medicina Generale e la rete dei servizi.

I cittadini potranno recarsi negli ambulatori di prossimità per effettuare rilevazione di parametri, medicazioni, terapia iniettiva, fasciature e bendaggi, gestione di enterostomie e per ricevere eventuali altre prestazioni che, sulla base dei bisogni rilevati durante l'attività risultino necessarie. Potranno anche avere informazioni utili sui percorsi sanitari offerti da Asl 2.

Questo servizio è stato pensato per assicurare ai cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie erogabili in loco, al fine di ridurre, per quanto possibile, il ricorso a spostamenti fuori comune. Si potrà accedere recandosi direttamente nelle sede di via Cattaneo 13 il venerdì mattina dalle ore 10 alle 12.

L'assistenza infermieristica territoriale intende integrarsi con l'assistenza specialistica, con l'assistenza ospedaliera, con i Medici di Medicina Generale, con i servizi sociali per assicurare la presa in carico, la continuità di cura, l'integrazione socio-sanitaria, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.