Savona, traffico in tilt da Corso Tardy&Benech a via Gramsci. I tassisti: "Mai successo prima"

Tre navi Costa in porto oltre ad un evento in Darsena e il traffico questa mattina nel centro di Savona è andato in tilt.

Dalla stazione attraversando Corso Tardy&Benech e Corso Mazzini fino alla Galleria dell'Arsenale e anche in via Gramsci, non sono mancate imponenti code.

Una delle cause dello stop alla viabilità potrebbe essere stato creato dai controlli ai varchi portuali delle persone che devono sbarcare dalle navi. Mettendo in difficoltà anche i tassisti che devono arrivare in Darsena per caricarne altri.

"Avevamo il centralino completamente bloccato, si è infatti creata una situazione indescrivibile da 20 giorni a questa parte non era mai successo prima - dicono i tassisti - I clienti non trovano taxi perché tutti bloccati nel traffico in Corso Tardy e Benech, in Corso Mazzini, nella galleria dell'Arsenale e in Via Gramsci".