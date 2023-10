Finale piange la scomparsa dello storico tassista Gian Nicolò Bertone

Finale in lutto per la scomparsa all'età di 80 anni di Gian Nicolò Bertone.

Personaggio noto nel finalese, ma non solo, come autista di taxi, in passato era stato anche autista di pullman.

Grande appassionato di sport, in particolare di calcio. Spesso seguiva la squadra di calcio cittadina dagli spalti con la sua inconfondibile voce alta.

Lascia la moglie Mariella, il figlio Giovanni, la nuora Silvia, gli adorati nipoti Davide e Giorgia, la cugina Maria Teresa con Piero, la cognata Daniela con Giampaolo e tutti i nipoti e parenti.

Il rosario sarà recitato lunedì 2 ottobre alle 17.00 nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona.

I funerali si svolgeranno martedì 3 ottobre alle 9.30 nella basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina.