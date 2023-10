Savona, per il Ruffinengo il Comune chiede la deroga per la stagione in attesa del rifacimento del manto in sintetico

Palazzo Sisto ha affidato allo Studio Openpoint Architettura la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'appalto per il rifacimento del manto erboso del Ruffinengo a Legino.

Il restyling del manto erboso, necessario per avere l'omologazione dalla Lega, è stato inserito nel Piano delle opere pubbliche 2023-2025 a per la somma complessiva di 350.000 euro.

La Lnd, con nota dell'ottobre 2021, a seguito del servizio di riomologazione del campo Comunale Ruffinengo, aveva comunicato al Comune che per le pessime condizioni del manto sintetico, il campo veniva omologato solo per la stagione 2022-2023.

Palazzo Sisto ha così avviato le procedure con la Lega per chiedere l'utilizzo in deroga del campo sportivo per la stagione 2023-2024 nell'attesa dei lavori di rifacimento.

"Il Ruffinengo è il campo con il prato in sintetico più vecchio - spiega l'assessore allo Sporto Francesco Rossello - e deve essere rifatto. Quest'anno intendiamo chiedere i finanziamenti del Fondo strategico regionale e la presentazione della richiesta va presentata entro il 30 ottobre, per questo abbiamo affidato l'incarico. SE ottenessimo il finanziamento i lavori potranno essere fatti a stagione finita, per quesot motivo abbiamo chiesto la proroga dell'omologazione alla Lega".