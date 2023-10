Natale e Arboscello (Pd): "Il no al rigassificatore non è merce di scambio"

“Toti non ha pudore e vuole comprare il consenso di cittadini e amministratori promettendo compensi e agevolazioni in bolletta, sperando che questo faccia cambiare idea a sindaci e abitanti. Toti non sa però che le motivazioni che hanno spinto un intero territorio a dire no al rigassificatore non sono pretestuose o immotivate, ma sono frutto della consapevolezza di trovarsi vicino a un'area marina protetta e dentro una ZSC - mai istituita formalmente (e indagheremo sul perché) ma così a tutti gli effetti - e perché si verrebbe a creare una situazione potenzialmente dannosa per la vocazione e l'economia di quel territorio (turistico-ambientale)”, dichiarano il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale e il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello.

“Parliamo di una zona già fortemente compromessa per quanto riguarda l'inserimento produttivo e il carico sanitario. Non esiste compensazione al mondo che possa ‘risarcire’ questi pericoli e potenziali danni. Lo hanno detto tutti, proprio tutti, anche se il presidente e commissario fa finta di non capire. Il no al rigassificatore c’è perché incompatibile con quel territorio, nessuna compensazione potrà far cambiare idea (neanche la bieca promessa di una bolletta dimezzata ai sindaci che sa più di spot pubblicitario che di dichiarazione degna di un presidente”, osserva Arboscello.