Riforma delle Asl, il PD attacca la maggioranza: “Ipocriti e divisi, manca una proposta unitaria”

“La destra ipocrita e divisa, prima annuncia la riforma delle Asl, poi torna sui suoi passi e smentisce il suo stesso Presidente, fermando di fatto la proposta di Bucci”. È duro l’attacco del Gruppo PD in Regione alla maggioranza, dopo la nota con cui Fratelli d’Italia ha chiesto condivisione con i territori e confronto con le opposizioni.

“Quella nota – proseguono i dem – è la conferma che chi ha governato finora la Liguria lo ha fatto con una visione superficiale e miope. Da anni chiediamo condivisione, ma la destra si accorge solo oggi che è necessario un dialogo. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Ma non è sufficiente. La Liguria ha bisogno di scelte ponderate, di un governo che sappia davvero governare e che non faccia solo propaganda a tratti ipocrita e di facciata”.

Il gruppo consiliare del PD ribadisce la disponibilità al confronto, ma a precise condizioni: “Possiamo sederci al tavolo soltanto a fronte di una proposta unitaria di tutta la maggioranza. Una proposta che oggi non c’è. La aspettiamo e quando ci sarà siamo pronti a portare il nostro contributo”.