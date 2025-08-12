Rigassificatore, Arboscello incontra Giani: "Il Governo trovi una soluzione che rispetti la volontà dei liguri"

Non trasformare la vicenda del trasferimento del rigassificatore in “uno scontro tra territori”, col Governo chiamato ad assumersi “fino in fondo le proprie responsabilità per trovare una soluzione che garantisca gli accordi pregressi e il rispetto delle volontà politiche dei territori e di una Regione, la Liguria, che ha votato all'unanimità il blocco del trasferimento”.

A margine della commemorazione di Sant’Anna di Stazzema, è stato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello a esprimersi così dopo aver affrontato l’argomento col presidente toscano Giani.

“Sta al Presidente Bucci - prosegue il consigliere dem - portare al più presto davanti a Meloni le istanze della Liguria per fare in modo che il rigassificatore, che nel 2026 sarà spostato dalla Toscana, viaggi lontano dalle nostre coste”.

“Il centrodestra prova a far litigare Toscana e Liguria, ma non ci riuscirà” aggiunge Arboscello, ricordando come il governatore toscano abbia “ribadito gli accordi presi a suo tempo con il Governo, quando accettò in emergenza energetica di fare attraccare la nave rigassifricatrice a Piombino, con la promessa che venisse spostata nel 2026”.

Questo senza però dare, a suo tempo, una destinazione precisa: “Non vuol dire che sarà trasferita nel porto di Savona Vado: un territorio si è espresso contro e su questo siamo entrambi d’accordo che serve trovare soluzioni alternative alla Toscana e alla Liguria. Peccato che Bucci tardi a far valere la posizione della Regione Liguria davanti al Governo”, conclude Arboscello.



