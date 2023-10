A10, cella frigo prende fuoco tra Albisola e Savona: traffico in tilt (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.37: attualmente sono segnalate code per 6 chilometri. Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Albisola e rientrare in autostrada a Savona Vado dopo aver percorso la viabilità esterna. Per i soli veicoli leggeri è possibile anticipare l'uscita a Celle Ligure con rientro in autostrada a Savona Vado.

AGGIORNAMENTO ORE 8.35: la viabilità sta riprendendo gradualmente. Autostrade per l'Italia segnala code per 4 chilometri.

****

Soccorsi mobilitati lungo l'autostrada A10 per l'incendio di un mezzo pesante, pare una cella frigo, nel tratto compreso tra Albisola e Savona, in direzione del confine di Stato.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7:30 del mattino, subito dopo il viadotto Letimbro. La centrale operativa del numero di emergenza 112 ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco, il personale autostradale e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

I residenti della zona hanno riferito di aver udito una forte esplosione prima dell'inizio dell'incendio, che ha rapidamente avvolto il veicolo coinvolto. Il rogo ha generato una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.

Le fiamme hanno causato notevoli disagi al traffico. Autostrade per l'Italia segnala che la viabilità è stata completamente bloccata nella zona interessata, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione veicolare. Criticità anche sulla via Aurelia tra Celle e Savona.