Sentenza Tirreno Power. "Ho vergogna, mio marito morto due volte": la testimonianza di Adriana Caviglia

Il marito di Adriana Caviglia, di Vado, faceva parte di una ditta che lavorava per l'azienda. La donna era tra il pubblico in Tribunale e non si aspettava questa sentenza. "Mio marito Antonio Coratelli è morto nel 2009 dopo dieci anni di tribolazioni - dichiara Adriana Caviglia - Quando veniva a casa, per lo meno tre o quattro volte lo ricordo certamente e lo ricorda anche mia figlia, mi diceva: 'domani arriva l'Arpal'. Io gli dicevo: 'come fai a saperlo?' e lui: 'cambiano i filtri'".

Adriana Caviglia voleva testimoniare al processo e riportare quanto le riferiva il marito, però la sua testimonianza non è stata accettata, perché indiretta. Ora la sente ancora la rabbia per non averlo potuto fare. "Io ho cercato di produrre questa mia testimonianza. Mi hanno detto che essendo indiretta non aveva valore, ma mio marito non c'è più, non può più testimoniare".

"E' morto anni fa - ripete - e oggi è morto un'altra volta. E' mancato a 73 anni, gli ultimi 15 anni li abbiamo passati tra un ospedale e l'altro, per un tumore alla vescica, un tumore al polmone, senza pensare ai disagi accessori che sono venuti a far parte della nostra vita. Io ho smesso di vivere a 47 anni e lui ne aveva 60 quando non ha più potuto vivere decentemente spendendo gli ultimi anni tra un ospedale e l'altro. Ho vergogna".