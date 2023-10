Quiliano e Ajdovščina valorizzano la cittadinanza europea con il progetto "Twinning In Community"

Il progetto “Twinning In Community” del comune di Quiliano (Italia) e del comune di Ajdovščina (Slovenia), presentato attraverso il portale dell’Unione Europea lo scorso settembre, relativamente al bando europeo CERV-Town Twinning, valorizza le esperienze dei due Paesi maturate a partire dagli anni ’70 nei patti di amicizia e nelle iniziative di gemellaggio, che hanno contribuito alla comprensione reciproca e alla cooperazione amichevole tra il popolo italiano e quella che allora era la Repubblica Socialista Federale Jugoslava.

Lo scopo del progetto presentato è la condivisione delle buone pratiche volte a valorizzare la cittadinanza europea nei territori attraverso il coinvolgimento attivo delle due comunità. Il progetto presentato si compone di due eventi, denominati “workshop”, che verranno sviluppati fisicamente rispettivamente nei territori di Quiliano e di Ajdovščina, ed un ultimo evento conclusivo che si terrà online.

I workshop si concentreranno su alcune esperienze di successo adottate dai due Paesi coinvolti per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita democratica, ad esempio attraverso la conoscenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) del comune di Quiliano, nonché il Parlamento dei ragazzi del Comune di Ajdovščina, e attraverso la diffusione di esperienze di bibliopedagogia nei confronti dei gruppi più vulnerabili, con l’obiettivo di un uso indipendente delle informazioni, anche grazie a strumenti di lettura universali come i silent books.

La sperimentazione di esperienze culturali condivise offrirà un'opportunità di crescita personale per i diversi target coinvolti nel progetto: amministratori pubblici, studenti, operatori culturali, educatori, cittadini.

Durante gli eventi internazionali verranno organizzati lavori di gruppo, simulazioni ed esperienze significative grazie alle quali i giovani, e non solo, avranno l'opportunità di condividere le proprie idee, sviluppare curiosità, capacità di ascolto e di argomentare e difendere le proprie opinioni in maniera costruttiva. Verrà inoltre costruito uno spazio di condivisione digitale che permetterà agli interessati di accedere a tutte le informazioni/contenuti, i materiali iconografici dei laboratori, i risultati dei workshop e le successive integrazioni direttamente dai siti istituzionali dei due comuni partecipanti.

Questo consentirà non solo di monitorare l’andamento del progetto, ma anche di consentire la partecipazione da remoto a coloro che sono impossibilitati alla partecipazione fisica ed a favorire la nascita di nuove amicizie in diverse lingue. L'impatto auspicato è quello di offrire modalità condivise per sviluppare nuovi rapporti di gemellaggio intergenerazionale, alimentati anche dal dialogo virtuoso sul ruolo dell’Unione Europea nel sostegno alla pace e alla cooperazione tra i popoli, secondo l’Agenda 2030, grazie all’adesione di tutti i partner associati.

Infatti, il sostenimento di diversi partner sui due territori rappresenta un valore aggiunto al progetto “TIC”: - AICCRE Liguria (favorisce e sostiene gli enti locali nel loro processo di europeizzazione ed integrazione); - Rete dei Comuni Sostenibili (accompagna i Comuni nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite); - Società Cooperativa A.R.C.A. (tutela l'infanzia, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate); - Biblioteca Lavrič Ajdovščina (sostiene il lavoro con i giovani, il lavoro bibliopedagogico ed il lavoro con i gruppi speciali); - Ajdovščina Friends of Youth Association (opera per migliorare la qualità della vita di bambini, adolescenti e famiglie).

Il progetto “TIC”, se risultante vincitore del bando UE CERV-Town Twinning, avrà inizio con il primo workshop a Quiliano il 6 settembre 2024 e terminerà l’8 settembre 2024, proseguirà con il secondo workshop ad Ajdovščina il 7 maggio 2025 per terminare il 9 maggio 2025, ed infine la conferenza stampa online di chiusura del progetto il 5 settembre 2025 con l’obiettivo di promuovere i valori della pace, della solidarietà, dell'unità, della coesione e dell'integrazione europea, dimostrando le attività svolte e i risultati ottenuti dal progetto.