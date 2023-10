Rigassificatore, la maxi protesta dalla Provincia con cori, fischi e striscioni contro Toti: bloccata la strada (FOTO E VIDEO)

Una protesta che non si vedeva da anni a Savona.

In tantissimi, comitati, associazioni, cittadini si sono ritrovati davanti alla Provincia e hanno espresso la propria contrarietà al posizionamento della nave rigassificatrice "Golar Tundra" a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 da Savona.

Cori, fischi, striscioni, trombe da stadio, il blocco della strada che non era previsto, per dire il proprio no secco al progetto. Non sono mancati anche gli slogan all'urlo di "Vergogna, vergogna" all'arrivo del presidente regionale Giovanni Toti che non è passato dall'ingresso principale ma dal parcheggio sotterraneo.

Il commissario di Governo sta infatti incontrando insieme ai tecnici di Snam e Rina, i sindaci, le giunte e i consiglieri comunali dei territori interessati dal progetto, gli amministratori dei comuni limitrofi esclusi dalla conferenza dei servizi e i consiglieri regionali del territori.

La polizia locale, visto il blocco di via Sormano davanti alla sede provinciale, ha deviato per qualche ora il traffico in arrivo da Piazza del Popolo in via IV Novembre e in arrivo da via Don Minzoni in via delle Trincee. In questo momento (ore 16.00) il traffico è chiuso in via IV Novembre, riaperta via Sormano.