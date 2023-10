Attualità |

Rigassificatore, Pasa (Cgil Savona): "Oggi a Toti diremo 'no', la politica rigetti il progetto"

"Il presidente della Regione ha un modus operandi che esclude, anziché includere. Non ha rispetto per il territorio savonese"

"Oggi il presidente Toti sarà a Savona per incontrare istituzioni, politica e cittadini sul tema del rigassificatore. E’ un risultato degli amministratori locali, dei gruppi e dei consiglieri di minoranza e delle associazioni, che in questi tre mesi hanno organizzato incontri pubblici e mobilitazioni". Cosi commenta in una nota Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, che prosegue: "L’incontro sarà l’occasione per ribadire al presidente la contrarietà del territorio al progetto del rigassificatore nella rada di Savona e Vado, poiché provocherebbe enormi danni all'economia e all'ambiente". "La politica tutta avrà la responsabilità di rigettare un progetto che si vorrebbe realizzare nel luogo meno indicato di tutto il Paese. Il presidente Toti ha un modus operandi che esclude, anziché includere. Non ha rispetto delle comunità savonesi, delle istituzioni locali e delle parti sociali. E’ un modello di relazioni che dovrebbe essere osteggiato anche dalle stesse istituzioni locali, a partire dalla provincia di Savona, che questo pomeriggio auspichiamo stia dalla parte dei cittadini". "Dall'amministrazione regionale si deve pretendere un cambio di passo che privilegi il dialogo e il confronto, perché sono tanti i problemi del territorio: infrastrutture, nuove e da manutenere e ripristinare, le troppe vertenze industriali, le politiche industriali ed energetiche con un piano regionale fermo al 2021, i temi sociosanitari, un modello di sviluppo condiviso con il territorio dove portualità, industria, logistica, turismo e ambiente si sviluppano e possano coesistere e non il contrario". "Oggi la politica deve chiedere e pretendere dal Presidente Toti più rispetto e soluzioni condivise", conclude Pasa.

Comunicato stampa

