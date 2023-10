Caso passerella a Carcare, la giunta Mirri replica a De Vecchi: "Si ostina a non capire"

"Il comune di Carcare 'ringrazia'... la gestione De Vecchi! Rispediamo al mittente i sarcastici ringraziamenti dell'ex sindaco e con rammarico e stupore, leggiamo a mezzo social che qualcuno, o si ostina a non capire o peggio". Cosi la giunta comunale Mirri ha replicato al consigliere di opposizione De Vecchi.

Un botta e risposta avente come obiettivo ancora una volta la passerella sul fiume Bormida. La decisione da parte dell'amministrazione comunale di rinunciare ai fondi per la realizzazione del progetto ha ulteriormente alimentato la bagarre tra maggioranza e minoranza.

"Proviamo questa volta a spiegare, per l’ultima volta, la vicenda del finanziamento della nuova passerella con una metafora, anche se ormai come amministrazione abbiamo perso ogni speranza. Fortunatamente a differenza dei consiglieri di opposizione, la stragrande maggioranza della popolazione ha capito da tempo".

"Ci riproviamo! A un padre di famiglia viene offerta la possibilità di un finanziamento a fondo perduto per realizzare una strada nel suo terreno, per una somma di oltre 500mila euro. Ora sapendo che per realizzare tale progetto, questo padre di famiglia, dovrebbe anticipare circa la metà del finanziamento, per iniziare i lavori, ma non avendo liquidità in banca per poter anticipare tale somma, al suo posto, come agireste?"

"In più sapendo che in questo terreno esistono già 2 strade, entrambe più utili e strategiche, ma da sistemare? La cittadinanza ormai oramai ha capito, nonostante i tentativi di gettare fumo negli occhi", concludono dalla giunta Mirri.