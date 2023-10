Incontro sul rigassificatore in Provincia, tra i consiglieri comunali di Savona non ci saranno quelli di centrodestra

Oggi in una Provincia ancora travolta, e stravolta, dall'indagine sui presenti "concorsi facili" ci sarà l'incontro sul rigassificatore, programmato da tempo. Un altro tema che divide la maggioranza di Palazzo Nervi, oltre alla vicenda giudiziaria che sta riguardando il direttore generale Giulia Colangelo, della quale il centrosinistra avrebbe allora chiesto la testa, tra le condizioni dell'appoggio alla rielezione del presidente Olivieri, per cambiare poi idea all'ultimo.

Dei consiglieri comunali Palazzo Sisto previsti oggi all'incontro con il commissario Toti, Snam e Arpal sul rigassificatore mancano quelli di centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Cambiamo con Toti, tutte liste che hanno votato a favore della mozione contro il progetto.

La spiegazione è proprio che in via ufficiale, e nella sede opportuna del Consiglio comunale, i consiglieri di centrodestra hanno già chiarito la propria posizione, firmando all'unanimità la mozione che ufficializzava la "contrarietà all’attuale progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale gasdotti”.

"Non posso esserci per motivi di lavoro - spiega Maurizio Scaramuzza - e il mio collega Frigerio è impegnato fuori Savona per motivi di studio. Sarei andato volentieri perché è un tema importante per il territorio, e in consiglio abbiamo votato all'unanimità, ma non mi è possibile".

Non ci sarà nemmeno Piero Santi di "Toti per Savona" e nemmeno i due consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto. "Abbiamo votato in consiglio la mozione contro questo progetto - spiega il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Filippo Marino - e sottolineo 'l'attuale progetto'. Non vogliamo dare giudizi senza avere potute esaminare veramente e in modo approfondito la cosa. Questo tema è stato portato avanti troppo di pancia , poi è uscito di tutto".

"E' un progetto sul quale stiamo cercando di informarci. Come Fratelli d'Italia è logico tutelare il territorio. Se vedremo che non c'è convenienza e l'opera è pericolosa siamo anche disposti ad andare contro le direttive del partito, ma ripeto quanto detto dal consigliere Arecco in Commissione: se l'amministrazione Russo è così convinta nel suo no al rigassificatore perché non ritira i suoi consiglieri in Provincia?"

Saranno presenti il presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi ; Manuel Meles e Federico Mij dei 5Stelle; Fabio Orsi e Daniela Giaccardi ; Marco Lima del Patto per Savona; Alessandra Gemelli, Giovanni Maida e Aureliano Pastorelli del Pd; Marco Ravera e Luigi Lanza di Sinistra Italiana; Consigliere Carlo Frumento di Riformiamo Savona e Luca Aschei di Andare Oltre.

Marisa Ghersi (Pd) e Maria Adele Taramasso (Azione), consiglieri del Comune di Savona, risultano già inclusi tra i partecipanti perchè anche Consiglieri Provinciali.