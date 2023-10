Manca un campo da basket a Varazze, 15enne lancia una petizione: "Venga realizzato in zona Mola"

Varazze è carente di un campo per poter giocare a basket e il 15enne Filippo Marchiotto, varazzino, ha avviato una petizione su Change.org.

"Mi piacerebbe richiedere alle autorità comunali la ristrutturazione del campo di bocce ormai non più utilizzato in zona mola trasformandolo in un piccolo campo da basket. Avremo cosi il tempo di divertirci tranquillamente e sanamente" spiega il giovane.

"Nella nostra cittadina manca un campo da basket pubblico, dove possano ritrovarsi e giocare i tanti appassionati. Filippo, un nostro concittadino, propone di realizzarne uno in zona Mola, al posto del campo da bocce inutilizzato e parte del parchetto giochi esistente! Firmiamo la sua petizione" ha detto il consigliere di Varazze Domani Gianantonio Cerruti.

QUI per firmare la petizione.