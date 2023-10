Il Comune di Savona scrive a Rfi e Regione e chiede un incontro per parlare dello sviluppo della rete ferroviaria con il Piemonte

"Non c'è solo il terzo valico, c'è anche il collegamento tra Savona e il Piemonte. Vediamoci e parliamone".

E' il nocciolo del contenuto della lettera che il sindaco Marco Russo e l'assessore alla Infrastrutture Francesco Rossello hanno mandato a Rfi e alla Regione con la quale chiedono di conoscere i progetti di sviluppo relativi al tratto ferroviario in questione e in questi ultimi anni oggetto di incontri che hanno coinvolto RFI e Regione Liguria e la Regione Piemonte).

Russo e Rossello chiedono di poter fare una valutazione dei fabbisogni di queste linee linee ferroviarie e l’eventuale piano degli investimenti previsti. Oggetto della richiesta del Comune è approfondire la tematica del potenziamento delle linee di valico da Savona verso il Piemonte come via per incrementare i traffici su ferro, creando un collegamento diretto lungo la Savona-Torino e, soprattutto, la Savona-Alessandria verso i retroporti, Milano e i valici alpini.