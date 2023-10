Savona, camion girato sulla A6: conducente al San Paolo, chiusi alcuni tratti autostradali

Per cause ancora da accertare, nel tardo pomeriggio odierno, un mezzo pesante ha scontrato il guardrail laterale ed è rimasto in bilico in autostrada, sulla A6 Torino-Savona.

L’incidente ha avuto luogo prima dello svincolo di immissione tra A6 e A10 direzione Savona e ha visto anche il versamento di gasolio fuoriuscito dal serbatoio del camion.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18 e immediatamente la macchina dei soccorsi si è attivata.

Sul posto i Vigili del fuoco, con l’intervento della squadra 11, in supporto anche la 11R con l’autogru, oltre che la 12R con il carro NBCR (Nucleo Chimico Batteriologico Radioattivo), i militi della Croce Bianca di Altare, i sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Poi, mediante l’utilizzo delle panne di contenimento in dotazione al CNVVF, hanno evitato che il gasolio del mezzo potesse spargersi sulla carreggiata.

Il conducente ha riportato ferite ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione e bonifica, sono stati chiusi: lo svincolo in direzione Savona, il tratto A6 Torino-Savona e lo svincolo Bivio A6/A10 Savona in direzione A10 Savona.