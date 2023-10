È stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il giovanissimo protagonista di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Loano.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 2 per un centauro quattordicenne che, nel sinistro avvenuto in via Libia, non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso e la Polizia Stradale.