Andora, Frecce Tricolori: ecco il video del volo di prova

C’è grande attesa per l’Air Show che si terrà nella giornata di domenica 8 ottobre ad Andora, in particolare per l’esibizione delle Frecce Tricolori.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è arrivata alle 12.30 di ieri, venerdì 6 ottobre, presso l’aeroporto Panero di Villanova d’Albenga. I velivoli fanno base sul piazzale della vicina Piaggio Aerospace.

Nel pomeriggio odierno, i 10 velivoli hanno effettuato il volo di prova sul litorale di Andora, dando un assaggio agli appassionati dell’emozionante spettacolo che sarà possibile vedere domani (QUI il programma completo e QUI la mappa dei parcheggi).

Ecco il video delle prove realizzato da Azzurro Tricolore