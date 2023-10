Andora Air Show: ecco la mappa dei 1000 parcheggi gratuiti e come cambia la viabilità

Manca poco all’attesissimo Andora Air Show, evento che prevede un grande afflusso di appassionati. Ecco quindi come cambierà la viabilità nella giornata di domenica 8 ottobre.

Dalle ore dalle ore 12:00 di domenica 8 ottobre fino a fine manifestazione, la via Aurelia sarà chiusa al traffico dall'altezza del Molo Thor Heyerdahl incrocio con via Mazzini fino all'incrocio con via Vespucci. Sia via Mazzini che via Vespucci saranno percorribili dalle vetture che arrivano sia da levante che da ponete per immettersi nella viabilità interna.

Da Ponente, dalla via Aurelia si proseguirà in via Vespucci, via Rattalino, via Colombo, via Mazzini e quindi ripresa del regolare percorso sulla via Aurelia.

Da Levante dalla via Aurelia (altezza molo Thor Heyerdahl) si proseguirà in via Mazzini, via Colombo, via Rattalino, via Vespucci e in seguito ripresa del regolare percorso sulla via Aurelia.

La via Aurelia sarà a disposizione del pubblico insieme alla passeggiata a mare e alle spiagge, con gli stabilimenti balneari aperti grazie ad una deroga del comune. La balneazione sarà inibita durante l’Air Show.

Andora offrirà al pubblico in arrivo all’Air Show più di mille parcheggi, tutti gratuiti. E’ consigliabile arrivare con un certo anticipo o scegliere il treno. Aree parcheggio più grandi sono ubicate in Via Cavour, Area Luna Park Via Vespucci, zona porto, via Piana del Merula, nei pressi del Palasport di via Marco Polo, Largo Milano, piazza Caduti di Nassiriya, Stazione Ferroviaria, Via Merula, Incrocio rotatoria via Cavour, via Risorgimento e via Europa Unita.

La dotazione di bagni pubblici è di 11 postazioni con nove bagni mobili accessibili anche ai disabili, ad integrare quelli già esistenti sul territorio.

Una mappa dei parcheggi sarà distribuita agli automobilisti all’uscita del Casello autostradale.