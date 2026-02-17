Cimento invernale e carnevale a Celle Ligure: una domenica tra tuffi in mare e sfilate colorate

Domenica prossima, 22 febbraio, Celle Ligure ospiterà due storiche manifestazioni, entrambe patrocinate dal Comune e promosse dallo Sporting Club Pesca Sportiva e dall’Avis Cellese.

Per i nuotatori invernali, questa tappa tradizionale si inserisce nel neonato circuito dei cimenti del Levante Savonese, chiudendo la rassegna iniziata il 1° gennaio a Varazze, con una tappa ad Albisola l’8 febbraio scorso. Chi vorrà partecipare potrà presentarsi domenica presso la sede dello Sporting Club Pesca Sportiva a partire dalle ore 10:00 per le operazioni di iscrizione. I partecipanti usufruiranno degli spogliatoi allestiti per l’occasione e intorno alle 11:30 si tufferanno nelle acque antistanti per una breve nuotata, sotto il controllo di un bagnino di salvataggio, di un medico, di un’ambulanza e di una barca di appoggio che stazionerà a circa 20 metri dalla riva per tutta la durata della manifestazione. Quest’anno è garantita anche la preziosa collaborazione dei Carabinieri Subacquei di Genova Voltri. Al termine della nuotata, i partecipanti potranno usufruire di un punto di ristoro. In caso di condizioni meteorologiche avverse o di qualsiasi pericolo per i partecipanti, gli organizzatori provvederanno al rinvio della manifestazione.

Domenica sarà anche il momento del carnevale di Celle Ligure, articolato in due momenti principali nel corso della giornata. Il ritrovo è previsto alle 14:30 in piazza Assunta, ai Piani di Celle, mentre la partenza del corteo allegorico è fissata per le 15:00. Il corteo percorrerà via Genova, il lungomare Crocetta, il lungomare Colombo e via Boagno, dove avverrà la tradizionale rottura delle pentolacce verso le 16:30, seguita dalle premiazioni dei gruppi e dalla sfilata conclusiva lungo la stessa via.

Durante la manifestazione saranno presenti anche attività secondarie di svago e divertimento distribuite lungo il percorso, tra cui uno stand di dolciumi in prossimità dello stabilimento balneare Bagni Pappaciann’a e in piazza Sisto IV, giochi gonfiabili per bambini vicino al molo e distribuzione di focaccette presso la foce del Rio Ghiare. Tutti gli eventi saranno seguiti dal personale della Croce Rosa di Celle Ligure per garantire supporto e sicurezza ai partecipanti.