"Zaino Sospeso", il Lions Club Priamar consegna materiale scolastico a studenti e famiglie in difficoltà

Si è conclusa oggi, 9 ottobre, presso l’istituto comprensivo Savona II “S. Pertini”, la prima fase del service "Zaino Sospeso", finalizzato alla distribuzione di materiale scolastico a studenti e famiglie in difficoltà.

L’attività benefica, promossa a Savona dal Lions Club Priamar, che consiste nella possibilità si lasciare pagato del materiale scolastico o di comprare e riporre l’attrezzatura in un’apposita scatola per le donazioni, si è avvalsa della collaborazione delle cartolerie del centro cittadino e della generosità dei numerosi savonesi che hanno donato materiale nuovo e di qualità.

Alla presenza della professoressa Monica Colombo, referente del service presso la scuola, è stato consegnato il ricavato della prima raccolta ad opera della presidente del L.C. Savona Priamar, Enrica Noceto, e della referente di club, la socia professoressa Antonella Frumento.

Nell'occasione si è ribadita la necessità di continuare a promuovere questo service finalizzando le donazioni anche alla scuola dell’infanzia e alla primaria, senza dimenticare l’attrezzatura specifica per gli studenti con disabilità anche delle scuole superiori.

L’iniziativa durerà l’intero anno scolastico, con la volontà di riproporlo anche negli anni a venire, grazie ai punti vendita che hanno aderito: le cartolerie Dogliotti, in via Paleocapa, Liguria Boutique, in via Manzoni, Effepi, in via Mistrangelo, Paola, in corso Tardy e Benech e Arcoufficio, in via Buscaglia.