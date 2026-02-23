Nuovo Pud di Celle, la consigliere Mordeglia: "Invito i cittadini a prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni"

"Invito tutti a prendere visione degli elaborati e a presentare osservazioni, qualora lo troviate opportuno".

Così la capogruppo di minoranza di "Aria Nuova" Caterina Mordeglia ha invitato I cittadini ad informarsi sul progetto del nuovo Pud di Celle dopo l'approvazione in consiglio comunale delle settimane scorse.

"Ritengo fondamentale che passaggi così importanti per il nostro territorio siano accompagnati dalla massima condivisione. È stata recentemente adottata la Variante 2026 al Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUD). Si tratta del documento che pianifica come verranno utilizzate le nostre spiagge e il nostro litorale: un tema che tocca da vicino l'economia, l'ambiente e la vivibilità di Celle Ligure" spiega Mordeglia che ha illustrato le tappe dell'approvazione della Variante

"Fino al 5 marzo 2026: i documenti (delibera di adozione ed elaborati tecnici) sono in libera visione presso l'Ufficio Demanio e nei giorni festivi presso il Comando di Polizia Locale.

Inoltre sono consultabili e scaricabili online - continua la capogruppo di opposizione - Entro il 20 marzo 2026: ogni cittadino o portatore di interesse ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni".

"Presentare un'osservazione non è un atto di contrapposizione, ma un contributo costruttivo per far sì che il progetto finale sia il più possibile vicino alle esigenze della nostra comunità - conclude Caterina Mordeglia - Le osservazioni presentate entro il 20 marzo saranno valutate dal Comune, portate in Consiglio comunale con le controdeduzioni e votate.

Poi il PUD, corredato dalle osservazioni e dalla delibera del Consiglio comunale, sarà inviato in Regione che valuterà la sua approvazione. Resto a disposizione per chiarimenti o per raccogliere le vostre segnalazioni in merito. La cura del nostro mare è un impegno di tutti".