Diocesi Savona-Noli: le confraternite piangono la scomparsa di Filippo Bruzzone e Giovanni Pedalino

I confratelli Filippo Bruzzone e Giovanni Pedalino sono "tornati alla Casa del Padre". Lo comunica il Priorato Diocesano delle Confraternite. "La tristezza è forte per questo distacco ma siamo grati al Signore per aver donato ai nostri sodalizi due persone così impregnate nella realtà confraternale - dichiara - A nome di tutti i confratelli e le consorelle ci stringiamo con affetto alle famiglie in questo momento di dolore, ricordando nella preghiera questi amici confratelli".