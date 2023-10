Noli, cade da un muro di 4 metri d'altezza: trasportato in codice rosso al Santa Corona

Brutta caduta dalla sommità di un muro nella mattinata odierna nella frazione nolese di Tosse, intorno alle 12, per un uomo di circa quarant'anni che è così precipitato dall'altezza di circa quattro metri. Ancora incerte le cause dell'incidente, verificatosi nell'abitato che sorge lungo la Sp8 in corrispondenza di via Guardia.

Sul posto, a portare le prime cure del caso all'uomo, sono stati i militi della Croce Bianca di Spotorno insieme al personale dell'automedica Sierra che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

La vittima non sarebbe comunque in pericolo di vita.