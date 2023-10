Il 13 e 14 ottobre l'undicesima sessione del Sinodo diocesano

Dopo il pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole il Sinodo diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando" si appresta a svolgere la sua undicesima sessione presso il Seminario Vescovile.

Venerdì 13 ottobre alle ore 18:30 sono previsti l'accoglienza dei membri dell'assemblea e la celebrazione della messa. Dopo la cena, intorno alle 20:45, un componente della commissione per i testi presenterà il documento da approvare. In conclusione il vescovo Calogero Marino illustrerà il pellegrinaggio in Egitto e Terrasanta (Il Cairo, Monte Sinai, Gerusalemme), a chiusura del Sinodo ai membri dell’assemblea, ai dipendenti e collaboratori della Curia diocesana e alle persone interessate e che si svolgerà in estate.