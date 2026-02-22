 / Eventi

Celle, la carica dei 131 "coraggiosi" per la 52esima edizione del cimento invernale (FOTO)

La "ciumba" nel mare cellese in una mattinata di sole

131 i "coraggiosi" che in una domenica di sole hanno sfidato il mare cellese in occasione del cimento invernale di Celle Ligure.

Questa mattina si è svolta la 52esima edizione del classico tuffo nel mare cellese, organizzato dallo Sporting Club Pesca Sportiva, con il patrocinio del comune di Celle e in collaborazione con la P.A. Croce Rosa Cellese e l'Associazione Volontari Protezione Civile. "Tonino Mordeglia".

In questa edizione è stata garantita anche lan collaborazione dei Carabinieri Subacquei di Genova Voltri.

Per i nuotatori invernali, questa tappa tradizionale si è inserita nel neonato circuito dei cimenti del Levante Savonese, chiudendo la rassegna iniziata il 1° gennaio a Varazze, con una tappa ad Albisola l’8 febbraio scorso.

Luciano Parodi

