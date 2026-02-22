“Pomeriggi Musicali”. Il 28 febbraio, a Rialto, un viaggio dal Barocco all'Ottocento con “Bizzarrie a 10 corde”

La cornice della chiesa di San Pietro a Rialto ospiterà, sabato 28 febbraio, alle ore 16:30, un nuovo appuntamento della rassegna “Pomeriggi Musicali”. Lo spettacolo, intitolato “Bizzarrie a 10 corde”, vedrà protagonisti il violinista Roberto Noferini e il chitarrista Donato D’Antonio. I due artisti proporranno un dialogo sonoro di rara eleganza, capace di trasportare il pubblico in un’atmosfera raffinata dove la corda strofinata e quella pizzicata si fondono in una sintonia perfetta.

Il programma è un vero e proprio viaggio nel tempo che celebra l’evoluzione della musica strumentale italiana, partendo dai fasti del Barocco fino all'Ottocento, con capolavori firmati da Corelli, Paganini e Rossini. Non mancherà uno sguardo al Novecento internazionale, esplorato attraverso la lente della tradizione popolare e della ricerca etnomusicologica di Béla Bartók. Un mix eclettico che unisce il rigore accademico alla vivacità della dimensione folk, garantendo una proposta artistica di alto profilo culturale.

L’evento, organizzato dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS in sinergia con il Comune di Rialto, gode del sostegno della Fondazione De Mari e dell’AVIS locale. Per assicurare il massimo comfort, la chiesa sarà riscaldata e, al termine del concerto, verrà offerto un rinfresco ai presenti.

L'ingresso è libero a offerta, ma data la consueta affluenza è vivamente consigliata la prenotazione via WhatsApp (3534639960), disponibile a partire da una settimana prima dell'evento fino a esaurimento posti.