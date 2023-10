"Il Pedone", la vita come su di una scacchiera: a Radio Onda Ligure Giuseppe Giacobazzi presenta il suo nuovo spettacolo

Oggi alle 13.10 su Radio Onda Ligure intervista al cabarettista Giuseppe Giacobazzi. Sarà l’occasione per presentare il suo nuovo spettacolo “Il Pedone” che lo vedrà protagonista sabato 14 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Uno show che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità.

Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo s

L’intervista andrà in onda nel corso del programma Liguria in Onda condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.