Rigassificatore, le osservazioni della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco: "Necessarie integrazioni e chiarimenti"

Diciannove punti, per altrettante richieste di chiarimenti o di integrazione di dati e documentazione, segnalate dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, nel documento inviato a Snam, al commissario Toti e a una serie di enti pubblici e soggetti interessati.

Un documento tecnico nato dall'analisi del Rapporto Preliminare di Sicurezza per i nulla osta di fattibilità presentato da Snam Fsru Italia S.r.l. per l'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra di fronte alla costa di Vado e Savona.

Il Rapporto è un elaborato tecnico, previsto dalla normativa in vigore, che serve a individuare all'interno di un impianto industriale quali possono essere gli eventuali incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi, anche con considerazione di casi estrenìmi, per attivare i relativi sistemi di prevenzione e protezione.

Per la parte relativa a eventi meteorologici, meteomarini, geofisici, media dei fulmini e dissesti idrogeologici la direzione regionale dei Vigili del Fuoco chiede di valutare "se essi siano in grado o meno di costituire causa iniziatrice di scenari incidentali" e specificare i limiti operativi della gasiera “per altezza d'onda e velocità del vento” Viene poi chiesto di specificare l'area interdetta alla navigazione intorno all'impianto e in che modo sarà vigilata.

In relazione ai gas di combustione dell'impianto riportati nel documento, si chiede di inserire anche gli Nox (ossidi di azoto) "con particolare riferimento ai fumi che si possono liberare in caso di incendi credibili,". Si chiede inoltre di specificare temi come: le condizioni meteo prese a riferimento per sviluppare le conseguenze degli scenari meteo. I Vigili del fuoco evidenziano poi come non siano stati compresi tra gli ipotetici eventi incidentali (top event) un riempimento eccessivo dei serbatoi o " la propagazione all’area FRSU o ai serbatoi di GNL di un incendio a bordo".

Il documento parla della "Fase di transizione rapida", "giudicata un evento raro e con conseguenze limitate alla zona dello sversamento - scrivono i Vigili del Fuoco - e non è considerato negli scenari incidentali" (la fase di transizione rapida è un fenomeno fisico di rapido cambiamento di fase di un liquido a vapore; questo può avvenire quando due liquidi con temperature molto diverse tra di loro, vengono a contatto. Il liquido a temperatura minore subisce quindi una rapida ebollizione producendo vapore a velocità esplosiva).

Per le rotture ipotizzate, evidenzia ancora il documento dei Vigili del Fuoco, queste escludono le procedure di manutenzione che saranno inserite nell’SGS (Sistema di gestione e sicurezza).

Altre richieste di integrazione o chiarimenti riguardano la valutazione del "rischio di collisione e perforazione di un serbatoio della 'Shuttle Carrier' non solo legate alle navi metaniere in accosto alla FSRU, ma anche legato ad altre unità in transito in zona in quanto dirette al porto di Vado Ligure o al campo boe Sarpom" e sul controllo remoto della valvola marina. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco evidenzia infine la mancanza di due allegati.