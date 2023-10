Addio all'edicola di via Genova davanti all'ospedale San Paolo. Sarà smantellata in giornata

Sono partiti questa mattina e dureranno tutta la giornata, i lavori di rimozione dell'edicola di via Genova, vicino alla pensilina dei bus di Tpl, che serviva le tante persone che andavano a trovare i pazienti in ospedale.

L'edicola era inattiva ed aveva cessato l'attività da un po' di tempo , in attesa di venire rimossa. L'intervento di rimozione è stato affidato alla ditta Anselmo. Per tutta la durata dell'intervento è stata delimitata una zona intorno all'edicola dove è stato istituito il divieto di sosta, occupando due stalli del parcheggio al servizio dell'ospedale, per posizionare la macchina che si occupa della rimozione del chiosco.

La chiusura delle operazioni di rimozione è prevista per le 17 di oggi. Lo scorso aprile aveva chiuso un'altra edicola storica, quella di piazza Saffi che negli ultimi 15 anni era stata gestita dalla famiglia Bresci e da alcuni anni ristrutturata, che non aveva trovano nessun acquirente interessato all'acqusito del chiosco.