A Imperia e Alassio incontri sulla genitorialità: sabato primo appuntamento

Sarà “Encanto” il film di animazione Disney che per primo inaugurerà, sabato 14 ottobre alle 21 in contemporanea presso il Salone Parrocchiale della Sacra Famiglia ad Imperia e presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano ad Alassio, una serie di incontri gratuiti sul tema della genitorialità organizzati dall’Associazione Profamilia Consultorio diocesano di ispirazione cristiana. Scopo di questi incontri chiamati semplicemente “Percorso per genitori” è mettere in campo le risorse utili per una maggiore comprensione della relazione tra genitori e figli.



I prossimi appuntamenti, a cadenza mensile, saranno sabato 11 novembre e sabato 16 dicembre sempre alle ore 21. Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto e condivisione, coordinato dagli operatori del Consultorio Diocesano: la counselor Adriana Di Dio per Imperia e la counselor Elisabeth Baldo per Alassio.

"I genitori interessati ad approfondire ulteriormente la tematica sulla genitorialità, potranno iscriversi ad un successivo percorso di gruppo, a cadenza mensile e gratuito, che si svolgeranno l’ultimo venerdì di ogni mese da gennaio a maggio, presso la sede del Consultorio di Imperia in Via Privata Gazzano 10 e presso la sede del Consultorio di Albenga in Piazza del Popolo 6. I gruppi saranno facilitati dalla psicologa Monica Rebuffo per Imperia e dalla pedagogista Norma Spadavecchia per Albenga" spiegano i promotori.



"Il consultorio Diocesano Profamilia di Imperia e Albenga nasce per promuovere l'ascolto e il supporto alle famiglie, alle coppie e alle persone che, per i motivi più disparati, si trovano in un momento di fatica e di confusione psicologica e per fare prevenzione sui numerosi disagi relazionali, che nel corso del nostro operato intercettiamo come fatiche comuni. L'iniziativa 'Percorso per genitori' nasce proprio da queste riflessioni - sottolineano gli organizzatori - Sempre più persone chiamano per cercare aiuto e per non sentirsi soli nei momenti complicati della loro vita. La famiglia è il luogo più importante dove l'essere umano si sviluppa attraverso una crescita armoniosa, ma perché questo possa accadere è indispensabile mettere a fuoco che la relazione tra i genitori e i figli non è così scontata, né così automatica. In questo momento storico post pandemico, la genitorialità è complicata da mille variabili, non sempre prevedibili e il 'Percorso per genitori' è un prezioso strumento di prevenzione primaria per lo sviluppo e la serenità della famiglia".

Per iscrizioni e informazioni: 0183.297677 nell'orario 9.30/11.30 e 16/19, mail: associazioneprofamiliaimperia@gmail.com.