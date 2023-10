Traffico di corso Mazzini e navi in porto, migliora la situazione aprendo alle auto il varco di via Impastato

Con le navi Costa in porto il traffico del centro di Savona va spesso in tilt, con code da Corso Tardy & Benech e Corso Mazzini fino alla Galleria dell'Arsenale e anche in via Gramsci.

Tra le cause - soprattutto quando ci sono più navi in banchina e una grande affluenza di auto dei crocieristi, in ingresso o in uscita dal porto - "l'imbuto" dell'unica via percorribile del tunnel dell'arsenale.

Con le navi di sabato scorso e di questa mattina, due attraccate nel porto, è stato finalmente aperto il varco portuale di via Impastato, dove c'è la sbarra, con un moviere che regola e controlla gli accessi. Il risultato è stato un traffico più fluente, meno ingorghi in corso Mazzini e di conseguenza nel centro città, riducendo i tempi di percorrenza.

Un risultato che è stato notato in modo positivo dai savonesi. “A seguito interpellanze – spiega il consigliere comunale Massimo Arecco - finalmente il Comune ha capito c'erano delle responsabilità e si è intervenuti aprendo il varco di via Impastato. Ringrazio anche la polizia municipale e l'Autorità di Sistema portuale che hanno affrontato il problema. Molti savonesi mi hanno contattato per segnalarmi il miglioramento sul traffico”.