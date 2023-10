Finale, merce non conforme in un bazar di via Barrili: oltre 200 articoli sequestrati e sanzioni possibili fino a 25mila euro

Oltre duecento pezzi di merce sequestrati e sanzioni di importo fino a 25mila euro.

E' questo il risultato di un controllo operato dal Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale associata Finale Ligure/Loano, presso un punto vendita nella centralissima via Barrili, a Finalmarina.

Durante un normale controllo finalizzato a verificare il rispetto delle occupazioni esterne dei negozi della zona, gli operatori di polizia si sono resi conto che molti degli oggetti esposti non rispettavano le certificazioni di sicurezza prescritte mentre per altri, invece, non erano disponibili manuali d'uso e istruzioni in lingua italiana.

Da qui la verifica si è fatta più penetrante: dopo aver passato in rassegna la totalità degli articoli in vendita ne sono stati individuati anche diversi potenzialmente pericolosi per l'utlizzatore finale, e comunque, non conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Al termine del controllo sono stati oltre 200 i pezzi posti sotto sequestro dalla Polizia Locale. Fra questi accessori per la casa, kit per fumatori (grinder) e piccola oggettistica. Oltre al sequestro l'esercente sarà segnalato alla Camera di Commercio per l'applicazione delle sanzioni previste Codice del Consumo, con importi che possono arrivare fino a 25mila euro.

Si tratta del secondo sequestro operato dal Nucleo Tutela del Consumatore nel giro di pochi giorni, permettendo agli agenti di ritirare prodotti privi dei prescritti marchi di conformità e sicurezza. Altre contestazioni hanno invece riguardato occupazioni abusive del suolo pubblico con espositori e altro materiale.