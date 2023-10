Candidati alle regionali, per il centrosinistra sempre più quotato il nome del sindaco di Savona Russo

Nelle “stanze” del Pd, se ne parla da qualche mese, recentemente l'idea sarebbe stata abbozzata anche a livello regionale. Per ora rimane tutto a livello di ipotesi ma una candidatura del sindaco Marco Russo alla guida della regione, nel 2025, sarebbe stata discussa.

A dare un impulso al dibattito intorno al nome di Russo è stata la sempre maggiore visibilità che il primo cittadino ha avuto negli ultimi tempi, con forte presa di posizione sul rigassificatore e a partire dalla discussione sul piano sociosanitario. Sul tema rigassificatore Russo ha riunito tutti i sindaci, rafforzando l'alleanza ampia del centrosinistra messa in campo a Savona da giocare anche per le vicine amministrative e le regionali.

Nel 2025 si vota in Regione e i dem stanno cercando un loro candidato. I nomi sono difficili da trovare e avere un candidato per Piazza De Ferrari è una scelta da ponderare bene e valutare. Dell'ipotesi Russo si sarebbe parlato anche al Pd regionale un'altra avrebbe previsto come candidato Roberto Arboscello che con Russo alla presidenza potrebbe avere un incarico da assessore. se Russo lasciasse Savona per Genova, la città si troverebbe con un Comune senza sindaco, con la gestione dei progetti legati al Pnrr da portare avanti, l'Agenda da attuare e completare e una serie di piani che richiederebbero una secondo mandato per essere portati a termine.

La soluzione sarebbe quella del ticket con Di Padova, come era successo quando il sindaco Carlo Ruggeri era andato in Regione ed era subentrato il suo vice Franco Lirosi. Poi si andrebbe alle elezioni comunali a scadenza del mandato, con Di Padova prima candidata donna del centrosinistra.

"ll progetto sul comune di Savona prevede Russo Sindaco e il nostro totale supporto- dichiara Aurora Lessi consigliere comunale del Pd - Se qualcuno lo propone candidato lo fa in autonomia, senza condivisione e pur sapendo che Marco sarebbe un ottimo candidato Regionale è importare portare avanti i progetti nel nostro comune".