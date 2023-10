Incidente sulla A10 tra Andora e Albenga, due feriti al Santa Corona

Incidente questa mattina intorno alle 10 sull'autostrada A10 nel tratto tra Andora e Albenga, in direzione Savona. Secondo le informazioni riferite, il sinistro ha visto coinvolto due mezzi pesanti ed un'auto.

Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze, anche se per permettere le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente il traffico ha subito ripercussioni con code (complici anche lavori in corso) sia in direzione Genova che in direzione Ventimiglia.

Due persone, ferite lievemente, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.