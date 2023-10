Alassio, Nando Rizzo e Ze Laudani in concerto per “Ottobre in rosa per Alessia”

L'iniziativa “Ottobre in rosa per Alessia” - organizzata dal Comune di Alassio in collaborazione con Airc - prosegue con un evento speciale fuori programma: il Concerto "Ze-Nando", che si terrà a scopo benefico in Piazza Matteotti martedì 17 ottobre dalle ore 20 alle 22, 30 con la partecipazione del mattatore Nando Rizzo e del cantante Ze Laudani. L' evento sarà presentato dall'anchor man Giacomo Aicardi.

La serata, patrocinata dal Comune di Alassio e organizzata con il supporto dell'Associazione AGA, prevede una raccolta fondi su base volontaria realizzata da Alassiowood per la "100 km per la ricerca".

Cittadini e turisti sono invitati a partecipare numerosi a questa bella iniziativa benefica che rinnova e amplifica il messaggio del valore straordinario della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

In attesa di questa serata speciale, ricordiamo che nell'ambito di "Ottobre in rosa per Alessia" sabato 14 e domenica 15, alle 9.30, in collaborazione con l’Associazione Essere Yoga e Benessere e Gesco, tornerà invece lo Yoga sul Pontile Bestoso, già protagonista delle scorse edizioni: in questa suggestiva cornice le insegnanti dell’Associazione Essere Yoga e Benessere accoglieranno il pubblico per il saluto al sole sospesi tra cielo e mare. Le lezioni, proposte da Lucia Ragazzi Yoga Senior Teacher, saranno adatte ad ogni livello di praticanti. Per partecipare alle lezioni e ricevere una speciale maglietta di colore rosa realizzata per l’occasione sarà sufficiente presentarsi sul Pontile con una donazione minima di 10 euro, il cui ricavato sarà devoluto all’Airc.