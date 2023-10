Cartelli di avviso sulla peste suina con un errore nel testo in inglese

Outbreack in vece di outbreak, in italiano peste. E stato un savonese, dall'inglese fluente insieme alla figlia che padroneggia alla perfezione la lingua dopo gli studi alle superiori e un anno di scuola in Irlanda, ad accorgersi dell'errore che è riportato sui cartelli contro la peste suina affissi in numerose località del Savonese.

Gli avvisi sono numerosi e sono stati posizionati anche in zone boschive vicine alla città e alle zone abitate. Sopra ci sono i loghi della Regione, dell'Unione europea e del ministero della Salute ed è riportato l'avviso in italiano, che spicca su un fondo giallo ; “Attenzione! Area interessata dalla peste suina africana (Psa)” dice il cartello.

Poi, la traduzione in inglese: “Warning! African swine fever outbreack” invece di outbreak (peste). “Ma possibile, - dice il savonese che ha segnalato la cosa – che in un cartello di 12 parole, con logo di Regione, ministero e Unione Europea, nessuno abbia controllato e verificato come si scrive peste in inglese? Tra l'altro tutto con spesa di soldi pubblici”.