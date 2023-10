L'Associazione Italia Israele di Savona, “solidarietà alla popolazione israeliana colpita dagli attacchi terroristici di Hamas”

L'associazione Italia Israele di Savona interviene con una nota sui fatti di dieci giorni fa in Israele. “Nel ribadire la solidarietà alla popolazione israeliana così atrocemente colpita dalla barbarie di questi ultimi attacchi terroristici di cui è responsabile Hamas- scrive l'associazione - e nel ribadire, ciò che dovrebbe essere naturale in ogni essere umano, la pietà per le vittime innocenti, uomini, donne, molte incinta, ragazzi, bambini, neonati, anziani che hanno subito le più inimmaginabili atrocità, chiede agli uomini e alle donne che hanno cuore e anima di stringersi accanto alle famiglie che hanno perso i loro cari e di chiedere compatti e fermi il rilascio degli ostaggi ancora in mano ai barbari di Hamas".

Non si possono accettare né si possono trovare attenuanti o alibi al massacro di civili innocenti, al loro rapimento, non si può filosofeggiare nè trovare scappatoie pseudo morali all'assassinio a sangue freddo di bambini, massacrati di fronte alle loro madri, allo stupro delle ragazze, alla vista di esseri umani bruciati vivi o sgozzati davanti ai loro cari. Sono stati commessi da Hamas crimini contro l'umanità".

"Quello che si è visto sabato scorso - prosegue l'associazione - non è stato soltanto una serie di atroci attentati terroristici, è stato l'odio verso gli Ebrei ad aver condotto la barbarie. Abbiamo visto i grassi e ricchi i leaders di Hamas (che però vivono in sicurezza in Iran o Qatar) lodare e benedire l'uccisione di Ebrei e non di Israeliani".

"Così com'è odio verso gli Ebrei e non verso gli Israeliani quello che impregna le manifestazioni nelle piazze italiane di giovani che chiedono l'Intifada fino alla fine o che, ho ribrezzo a dirlo, urlano che è bello quando Tel Aviv brucia. Odio verso gli Ebrei quando sento urlare in piazza a Sydney "gas the Jews" e così via. Ma lo sanno cosa è stata l'intifada?"

L'associazione spiega come in Israele arabi musulmani e israeliani vivano insieme in Israele. "A Tel Aviv lle spiagge sono piene di ragazze in bikini o burkini con massima libertà. Dove si trova qualcosa di simile negli altri paesi dell'area?".



"Nella Striscia di Gaza Hamas ha messo in atto molti principi della legge islamica - prosegue la nota - . Al di là di una loro base legale, codici di comportamento islamico sono applicati sulla popolazione attraverso il ferreo controllo di Hamas di settori strategici, quali le scuole, le moschee, le strutture di assistenza sociale, i media, che hanno un impatto decisivo sui modi di vita corrente nella Striscia. Nella Striscia di Gaza, Hamas ha creato un sistema giudiziario indipendente, con l’Alta Corte di Giustizia di Gaza che non è più sotto l'Autorità Nazionale Palestinese. Hamas non è la Palestina".

"Hamas non è il popolo palestinese, Hamas usa il popolo come carne da macello, come scudi umani. Chiediamo agli esseri umani, come erano quelli che sono stati trucidati sabato e come sono quei 150 ostaggio ancora oggi di Hamas di non filosofeggiare sulla triste sorte delle vittime di sabato, offrendo spunti di attenuante al terrorismo".

"Non siate indifferenti conclude l'associazione Italia Israele - perché dell'indifferenza si nutrono i mostri. Vi lasciamo con la foto dei bambini ebrei ancora ostaggio di Hamas insieme ad altre 148 persone. Solo se saremo compatti nel condannare senza riserve i loro carnefici, potranno tornare a casa, potranno crescere e avere una vita. Se troveremo scappatoie a giustificare il loro sacrificio e il dolore di chi li ama, saranno perduti per sempre".