Boissano, in Consiglio comunale si torna a parlare dell'antenna di via Zurmagli: il consigliere Zarrillo presenta due mozioni

Massimo Zarrillo, capogruppo di minoranza a Boissano (lista "Scegli Buinzan"), ha presentato due mozioni in vista del Consiglio Comunale in programma lunedì 16 ottobre.

La prima riguarda l'applicazione del decreto 33/2013, cosiddetto "decreto trasparenza", alla luce della vicenda relativa all'iter che ha portato all'installazione della ormai nota antenna di telefonia mobile in via Zurmagli.

La seconda, invece, è incentrata sul chiarimento della posizione dell'amministrazione sul problema palo-antenna. Richiesti chiarimenti su come l'amministrazione intende aggiornare la popolazione sulla trattativa con l'operatore e soprattutto la promozione di una "Consulta popolare" per coinvolgere ufficialmente la popolazione sulla scelta da prendere per la risoluzione della controversia.