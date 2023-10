Molte persone che hanno avuto incidenti più o meno gravi, dovranno informarsi sulla ginnastica post traumatica perché servirà a loro per recuperare al meglio una cosa che a volte può essere abbastanza complessa.

Si tratta di un argomento sul quale a volte si fa ancora troppo confusione, però è bene avere più informazioni possibili. Comunque parliamo di un tipo di allenamento che serve proprio a favorire la guarigione, attraverso una serie di esercizi specifici che hanno a che fare con quella zona che è stata traumatizzata e infortunata.

Parliamo di esercizi relativi a una tipologia di ginnastica che spesso viene praticata nella sala attrezzi proprio per utilizzare al meglio, grazie all'aiuto di un personal trainer, e accelerare la completa guarigione.

Quindi questo tipo di ginnastica è utile per la rieducazione e per recuperare tutto quello che il corpo ha perso in seguito al trauma: ed ecco perché viene raccomandata anche dai medici nel caso di infortuni o interventi che magari sono riferibili ad anni prima, ma che poi conseguentemente il fatto che sono state trascurati portano a dei dolori abbastanza fastidioso.

In ogni caso parliamo di un piano di lavoro individualizzato che serve per prepararsi al punto di vista muscolare e per rinforzarsi perché magari quella persona ha subito un trauma di qualsiasi tipo in quella parte del corpo.

Quindi la ginnastica che deve essere portata avanti per quel singolo soggetto sarà specifica e i programmi verranno elaborati anche in base al trauma che ha subito: tutto si svolge sotto la supervisione di un istruttore che dovrà dirigere e seguire la persona in ogni fase dei suoi esercizi, cercando di monitorare in tempo reale tutti i risultati ottenuti.

Lo scopo è quello di riuscire dopo un po' di sedute a recuperare quantomeno in parte le proprie capacità motorie, tornando a praticare le normali attività quotidiane comprese quelle sportive.

A chi è raccomandata nello specifico questo tipo di ginnastica

Diciamo subito che all'interno di questo programma personalizzato si andrà a parlare di rieducazione motoria che servirà per riequilibrare e analizzare il movimento per recuperare alla fine la funzionalità delle articolazioni, dei muscoli e di tutti i sistemi corporei, così come anche ai recettori sensoriali collegati.

In pratica si avrà a che fare anche con dei rinforzi muscolari che hanno lo scopo di aiutare i muscoli grazie a degli esercizi che faranno esprimere al corpo di quella persona la capacità di opporsi alla resistenza meccanica.

Si tratta di esercizi indicati, soprattutto in caso di muscoli ipotrofici, deboli e atrofici con delle dimensioni ridotte per via magari di una inattività prolungata.

Alla fine dell'allenamento ci sarà lo stretching che include esercizi che servono per migliorare e allungare l'aspetto muscolare, coinvolgendo tutti i sistemi connessi cioè articolazioni, ossa e tendini.

Infine ricordiamo che questo tipo di ginnastica è raccomandata a quelle persone che hanno avuto traumi muscolo scheletrici, o che sono in fase di recupero post operatorio o ancora a quelle persone che sono vittime di patologie muscolo scheletriche come per esempio artrosi, cervicale scoliosi e osteoporosi.