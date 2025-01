Giorno della Memoria, in Prefettura consegnate le medaglie d'onore ai familiari di tre deportati savonesi (FOTO)

Sono stati insigniti questa mattina in Prefettura a Savona in occasione del Giorno della Memoria, delle medaglie d'onore che sono state ritirate dai loro familiari.

"1396 sono i km che separano questo Palazzo dai cancelli di Aushwitz. E successo molto vicino a noi e in tempi relativamente recenti - ha detto il Prefetto - Non è certamente un bel momento per l'umanità tuttavia non ci deve esimere da ricordare ciò che successo, non dobbiamo dimenticare".